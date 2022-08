Esposa de Sorocaba desabafa nas redes sociais. Entenda!

- Publicidade -

Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, da dupla com Fernando Zor, que acompanhou Maiara na Festa de Peão de Barretos nesta sexta-feira, fez uma revelação sobre os amigos do casal. Através das redes sociais, Biah abriu uma caixinha de perguntas para afastar alguns rumores sobre sua vida pessoal, porém, seguidores acreditavam que ela e Sorocaba estavam afastados dos amigos, o que segundo Biah não aconteceu.

“Vocês se afastaram de amigos, pararam de receber gente aí por causa da religião?”, quis saber um seguidor. Biah, que chegou a chorar ao expor uma questão de saúde da filha de 8 meses, rebateu: “Mentira, pelo contrário estou amando receber eles para ficarem nos ouvindo falar do tanto que Deus tem feito nas nossas vidas. Não é sobre religião, é sobre Jesus”.

E por fim, para acabar de vez com qualquer rumor, a esposa de Sorocaba lembrou uma recente visita dos amigos. “Hoje recebemos alguns amigos em casa, e os queridos pastores vieram trazer uma palavra maravilhosa para nós, jantamos em seguida, foi maravilhoso”, completou.

Sorocaba passa por ritual religioso ao lado da esposa

Aos 41 anos, Sorocaba decidiu passar por um ritual religioso e foi batizado. Ao lado de Biah Rodrigues, o cantor compartilhou o momento nas redes sociais. Nas imagens, Sorocaba estava sendo mergulhado para oficializar o batizado, causando emoção em Biah.

Fonte: Purepeople BR