Espetáculo Cortejo Híbrido estreia nesta segunda, na Escola Bertha Vieira; veja a programação completa

As comunidades de oito bairros de Rio Branco serão agraciadas, de 8 a 22 de agosto, com apresentações do projeto Circuito Híbrido, da Companhia Visse e Versa.

A ação, realizada em parceria com a Federação de Teatro do Acre (Fetac) e financiamento do Fundo Municipal de Cultura (FMC) da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), será nos bairros Aeroporto Velho, Apolônio Sales, Comara, Conquista, Distrito Industrial, São Francisco, Sobral e Vila Acre.

Conforme os organizadores, o projeto pretende alcançar a comunidade em geral, e, em especial, alunos do Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (Eja) da rede Pública de Ensino, além de estudantes do Curso de Artes Cênicas da Universidade Federal do Acre (Ufac), a fim de promover o debate e a reflexão sobre a realidade da sociedade no contexto político, das desigualdades sociais, dos direitos humanos, e principalmente das mazelas vividas pela humanidade nos dias de hoje.

As últimas apresentações, previstas para o dia 22 de agosto, serão realizadas dentro da programação do mais novo projeto da Entidade, intitulado Mostra FETAC 44 Anos e do XV CATA – Congresso Acreano de Teatro. para mais informações, basta acessar o perfil da Visse e Versa no instagram.

Veja abaixo a programação completa:

Sinopse

Cortejo Híbrido é um espetáculo cênico teatral com recortes de textos autorais, poemas, cartinhas, dentre outros estilos literários, e com composição musical seguindo a mesma linha da dramaturgia.

Conduzido por marchinhas de carnaval, o espetáculo agrega à sua estética o método do Teatro do Oprimido de Augusto Boal, como forma de interação com público, estabelecendo um diálogo rico e reflexivo.

O trabalho traz para a cena as mazelas presentes na sociedade, assuntos relevantes, que levam a reflexão da atualidade.

Ficha técnica

Elenco| Claudia Toledo, Écio Rogério, Sacha Alencar e Sandra Buh.

Direção e Produção| Lenine Alencar

Figurino| Agatha Lima

Criação Musical| O grupo

Fonte: A Gazeta do Acre