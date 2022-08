“Espero que não vá a Paris”: Lula ironiza Ciro em debate presidencial

Lula se refere à viagem de Ciro Gomes à Europa depois de resultado em primeiro turno na última eleição presidencial, quando perdeu as eleições. A viagem foi vista como uma manobra para que o pedetista não declarasse apoio ao PT no segundo turno das eleições, representado na época por Fernando Haddad (PT), que hoje disputa o Governo de São Paulo.

Após o comentário do petista, Ciro Gomes chamou Lula de “encantador de serpentes”. Além disso, afirmou que o petista vive uma contradição econômica e moral. “A razão do meu distanciamento é porque Lula deixou-se corromper”, retrucou o pedetista.

Em tréplica, Lula afirmou que o adversário ainda vai se desculpar, e voltou a ironizar a viagem de Ciro em 2018: “Mesmo assim nós ainda vamos conversar e você vai pedir desculpas, porque você sabe que está dizendo inverdades. Agora, é o seguinte, eu não fui pra Paris pra não votar no Haddad”, afirmou o ex-presidente.

Debate presidencial

Seis candidatos participam do debate neste domingo (28/8): os rivais e líderes nas pesquisas de intenção de voto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL); Ciro Gomes (PDT); Simone Tebet (MDB); Soraya Thronicke (União Brasil) e Luiz Felipe d’Ávila (Novo).

O debate foi dividido em três blocos: primeiro, cada um dos candidatos terá que responder, em um minuto e meio, sobre seu plano de governo. Em seguida, os postulantes ao Palácio do Planalto partem ao embate com perguntas que podem ser feitas diretamente aos adversários.

No segundo bloco, as perguntas foram feitas aos candidatos por jornalistas dos veículos organizadores, com quatro minutos para as respostas, divididas entre resposta e réplica. Por fim, haverá mais um bloco de confronto entre os participantes e, depois, um segundo momento destinado a falas sobre o plano de governo e às considerações finais.

