Espancada e vítima de transfobia: modelo faz forte relato nas redes

Após publicar uma foto com o braço quebrado e o corpo machucado, a modelo falou sobre a recuperação e agradeceu pelo carinho e cuidado de outras amigas trans, afirmando que apenas se sente compreendida e respeitada por outro corpo trans.

“Nesses primeiros dias pós-acontecimento eu só conseguia dormir, sem vontade de viver, sentimento em que já lutamos contra em muitos momentos da vida, pois só nos meus sonhos eu me reconfortava, já que quando eu acordava só me vinha essa situação de dor em mente inúmeras vezes”, disse.

“Fui agredida por um motorista após um abuso sexual, mais um dos inúmeros que já sofri, e espancada. Vi meu corpo jorrar sangue por todos os lados, me senti sedada, imóvel a tamanha a violência, no fim não sentia meus braços que já estavam inchados e quebrados por eu defender como eu pude a minha vida. Sofri transfobia no hospital assim como em todos os setores em que vivencio, pois essa é a realidade das pessoas trans nesse mundo, da arte à moda, as pessoas cisgêneras não se esforçam em serem respeitáveis e atentas conosco”