ESCLARECIDO: Mãe e filha são presas por matar mulher durante confusão em balneário

A Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida, em Ariquemes (RO), prendeu na manhã desta segunda-feira (08) as suspeitas de praticarem o crime de homicídio que resultou na morte de Rosana de Oliveira Cézar, fato ocorrido na tarde de domingo (31/07/2022), no balneário conhecido por Prainha do Mutirão, em Ariquemes (RO).

Foram presos por força de mandado de prisão temporária, as suspeitas pela prática do delito, quais sejam, Jane.G.S., 52, e Nayara.N.G.J.,27

As investigações apontaram que o crime ocorreu durante uma briga generalizada que ocorreu no balneário da cidade, envolvendo dois grupos de familiares e amigos, sendo identificados, pela Polícia Civil, 24 (vinte e quatro) pessoas que tomaram parte nas agressões mútuas.

Após analisar os vídeos do tumulto e tomar o depoimento de grande parte dos envolvidos, o delegado responsável pelas investigações, Ícaro Alex Soares Bezerra, representou pela decretação da prisão temporária das suspeitas, a qual foi deferida pela Justiça e cumprida na manhã de hoje.

As envolvidas (mãe e filha) foram indiciadas pela prática dos crimes de homicídio qualificado (por motivo fútil, pela utilização de meio cruel e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) e por rixa qualificada pelo resultado morte.

Todas as pessoas que tomaram parte nas agressões também serão responsabilizadas pelo crime de rixa qualificada pelo resultado morte.

A Polícia Civil pede para que todas as testemunhas que estavam no local e presenciaram o momento em que a vítima foi esfaqueada entrem em contato com o Sevic da Delegacia de Homicídios, na UNISP de Ariquemes ou através do telefone (69) 3535 3510.

Após os procedimentos de praxe, as suspeitas foram encaminhadas ao Presídio local, onde ficarão à disposição da Justiça.