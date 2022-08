Escapou: Motociclista sobrevive acidente que deixou moto completamente destruída

- Publicidade -

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no começo da manhã deste sábado (13) em Rio Branco. O acidente aconteceu por volta das 06h, no cruzamento das ruas Omar Sabino e Rio de Janeiro, no bairro Floresta.

Segundo testemunhas, o motorista do veículo Gol, de cor branca, placas NAG-1721 invadiu o sinal vermelho e colidiu com uma motocicleta Kasinski, de cor prata, conduzida por Gustavo Maia Soliz, 45 anos.

Maia seguia na rua Omar Sabino, sentido bairro, e o motorista do gol trafegava na rua Rio de Janeiro, sentido centro bairro, ambos faziam o mesmo percurso, porém, ao chegar no semáforo, o motorista do Gol decidiu avançar o sinal e colidiu frontalmente com a motocicleta que era pilotada por Gustavo.

Com o impacto violento da batida, o motociclista caiu na calçada, em frente a uma residência, sendo socorrido por populares que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância (07), para atender a vítima.

O motociclista ficou o tempo todo consciente, sempre se comunicando com os paramédicos do Samu. Após o atendimento inicial no local, o rapaz foi encaminhado ao Pronto-socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Gustavo Soliz deu entrada na unidade de saúde em estado estável, porém, teve múltiplas fraturas, sendo na face, outra no punho e a terceira no fêmur.

O motorista do veículo tentou fugir do local dirigindo o próprio carro que causou o acidente, porém, uma pane no motor não permitiu que ele se evadisse no carro. Populares informaram que ele fugiu a pé e até o momento não foi identificado pela polícia.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, isolou a área, para os trabalhos da perícia e removeu as sucatas que sobrou da motocicleta, que ficou totalmente destruída após o acidente.

Veja o vídeo: