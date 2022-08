Erick Pulgar é apresentado pelo Flamengo e se desvia das polêmicas

- Publicidade -

Após a chegada de Everton Cebolinha e Vidal, o novo reforço do Flamengo é mais um volante chileno. Erick Pulgar foi apresentado nesta quinta-feira (4/8). O jogador de 28 anos usará a camisa 5 no Brasileiro e a 2 na Libertadores.

“Sou um jogador que fala muito pouco fora de campo. Só agradecer à diretoria por todo o esforço que fizeram. Quando me falaram que poderia vir, sempre estive à disposição. Estou muito feliz”, disse Pulgar.

Pulgar, que já foi companheiro de Vidal na seleção chilena, se disse animado para jogar com o compatriota.

“Já joguei muitos jogos com ele na seleção. Sempre foi uma honra jogar com ele no Chile e mais ainda agora, no dia a dia do Flamengo”, contou.

#PulgarNão

A torcida do Flamengo levantou a #PulgarNão, se posicionando contra a contratação do jogador, por atropelar um idoso, que veio a falecer, e de um estupro dentro de sua residência. Ao ser questionado, o chileno não quis fazer comentários.

“Tudo que aconteceu já passou. Falo muito pouco da minha vida fora do futebol. Perguntas fora do futebol não têm razão”, comentou.

Conheça o volante

Erick Pulgar é um volante chileno de 28 anos. O meio-campista começou a carreira no Antofagasta, em 2011, onde ficou até 2014. Ainda no país natal, jogou na Universidad Católica entre 2014 e 2015. Logo depois, o jogador se transferiu para o Bologna, da Itália, clube em que mais tempo atuou, de 2014 a 2019.

O volante foi para a Fiorentina em 2019 e, em 2022, foi emprestado ao Galatasaray, da Turquia. Pela seleção chilena, o jogador estava no grupo que conquistou a Copa América de 2016 e fez parte do elenco que chegou às semifinais da Copa América de 2019.