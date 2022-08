“Equipe de marcar época”: imprensa argentina se derrete por Palmeiras após empate no Mineirão

- Publicidade -

Verdão chegou a quase perder por 2 a 0, mas buscou o empate no jogo de ida pela Copa Libertadores

Na última quarta-feira (3), o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro no jogo de ida pelas quartas-de-final da Copa Libertadores, no Mineirão. A equipe chegou a quase perder por 2 a 0, mas buscou o empate com gols marcados por Murilo e por Danilo, já nos acréscimos da partida. A busca do empate fez com que a imprensa internacional se rendesse mais uma vez ao time de Abel Ferreira.

O jornal “Olé” rasgou elogios ao time palmeirense, afirmando ser uma ‘equipe de marcar época’. Logo na manchete sobre a partida, o diário argentino destacou que o Verdão saiu de ‘quase goleado à milagre para salvar série invicta’. O Palmeiras ainda não perdeu nesta edição de Copa Libertadores e está numa invencibilidade de 20 partidas no torneio continental fora de casa.

“Mas Abel Ferreira formou uma equipa de marcar época, que não ia desistir facilmente, com a mística. E apesar de uma goleada histórica por vir, o atual bicampeão das Américas acabou se esforçando para empatar antes do apito final”, publicou o diário “Olé”. O Palmeiras é o atual bicampeão da Copa Libertadores, vencendo consecutivamente o Santos e o Flamengo nas finais.

Em relação ao adversário, o diário falou em ‘empate com derrota’ para o Atlético Mineiro. E revelou que a partida foi ‘um verdadeiro show para os neutros’, além de ter sido o melhor jogo das quartas de final até aqui. O vencedor do duelo enfrenta o ganhador entre Athletico Paranaense e Estudiantes-ARG por uma vaga na grande final, na cidade de Guayaquil, no Equador.

Além da Libertadores, o Palmeiras luta pelo título do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o líder da competição com 42 pontos, quatro à frente do rival Corinthians. A equipe volta a campo neste domingo (7), diante do Goiás, no Allianz Parque. Já o jogo de volta da Libertadores acontece contra o Atlético Mineiro na quarta-feira (10), também na casa da equipe.

Fonte: Bola Vip