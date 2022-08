Entrevista exclusiva: Zezé abre o jogo sobre separação com Zilu e briga pelos bens

- Publicidade -

Em entrevista exclusiva ao titular da coluna LeoDias, publicada nesta sexta-feira (26/8), Zezé Di Camargo falou sobre o fim de seu casamento com Zilu Godoi e da batalha na Justiça pela divisão dos bens. O cantor disse que a mãe de seus filhos voltou atrás depois de ter sinalizado estar de acordo com a partilha.

Segundo Zezé, em um primeiro momento, a divisão foi feita considerando ambas as partes, como manda os meios legais. “Pegamos advogado meu e dela e falou: ‘Quanto que tem aí, quanto vocês construíram juntos? Então você quer ficar com isso?’. ‘Não, eu quero ficar com isso’, [apontou uma das partes]. ‘Ah, e você?’, [perguntou o advogado], ‘eu quero ficar com isso aqui’, [disse a outra parte]”, detalhou o cantor.

Zezé exemplificou a divisão ao citar um apartamento em Miami e a famosa fazenda É o Amor; “‘Então vamos fazer um balanço de quanto vai ficar para cada um. Se você vai ficar com mais, Zezé, é preciso compensar ela financeiramente ou vice-versa. Vai ficar com apartamento de Miami?’, [disse o advogado]. ‘Vai ficar comigo, eu gosto de Miami’, [disse Zilu]. Aí ficou com ela. ‘E a fazenda?’, [perguntou o advogado]. ‘Eu não quero fazenda, pois dá despesa, eu não vou conseguir tocar’, [disse Zilu] e então eu falei que a fazenda fica comigo e foi assim”, relembrou Zezé.

Após isso, o cantor disse que foi surpreendido pela ex-mulher. “Depois de um certo tempo, quando já estava terminando tudo, [ela disse] ‘não, eu acho que não foi justo’ e entrou na Justiça. [Eu, então, apontei:] ‘não, espera aí. Eu tenho todas as provas, tudo assinado’. A separação foi assinada, tudo em comum acordo, com aval da Justiça, homologado pelo juiz, então fica difícil querer mudar o jogo quando está terminando”, declarou.

Assista à entrevista completa:

Metrópoles