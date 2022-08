Entenda por que carne vermelha aumenta risco de doenças no coração

- Publicidade -

Ter uma rotina alimentar que envolve porções diárias de carne vermelha pode não ser a melhor ideia para uma boa saúde do coração. Um novo estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade de Tufts e do Instituto de Pesquisa Lerner, ambos nos Estados Unidos, quantificou o impacto do alimento no aumento do risco de doenças cardiovasculares para os mais velhos. A cada 1,1 porção extra por dia, cerca de 75 gramas, o risco aumentou 15%. O trabalho mostra ainda que parte dessa consequência é devido a substâncias liberadas por bactérias que ficam na microbiota intestinal durante a digestão de uma série de nutrientes presentes na carne.

Para chegar à conclusão, o estudo, publicado na revista científica Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, analisou dados de quase 4 mil participantes com mais de 65 anos, monitorados durante em média 12 anos e meio. Ao final, eles constataram um risco aumentado de aterosclerose em 15% entre quem consumia o volume de carne vermelha acima da média, percentual que chegava a 22% considerando todos os tipos de carne em excesso.

Segundo os pesquisadores, o aumento no risco de 15% para 22% foi atribuído principalmente pela adição das carnes processadas, não tendo sido observado um impacto significativo para doenças do coração relacionados à alimentação com aves e peixes.

A aterosclerose é o acúmulo de substâncias como colesterol e gordura nas artérias que leva ao espessamento ou entupimento dos vasos sanguíneos. Isso leva à perda da oxigenação nas regiões irrigadas por esses vasos, o que causa uma série de doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

No entanto, não é apenas o aumento da gordura e do colesterol causado pelo excesso da carne vermelha que leva ao maior risco para os problemas no coração. Pesquisas anteriores já apontavam que certos metabólitos – substâncias liberadas pelas bactérias da microbiota intestinal durante a digestão – aumentam as chances de doenças cardiovasculares.