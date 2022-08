Entenda como identificar, denunciar e agir contra o assédio moral e sexual no trabalho

- Publicidade -

Um levantamento da consultoria Think Eva em parceria com o LinkedIn em 2020 revelou que quase metade das mulheres entrevistadas sofreu assédio sexual no trabalho.

O tema foi amplamente discutido a partir de fatos recentes, como as denúncias de assédio sexual e moral na Caixa Econômica Federal e o escândalo sexual envolvendo um parlamentar britânico, que levou a renúncia do primeiro-ministro do país.

Silvia Chakian, promotora de justiça do estado de São Paulo e autora dos livros “A construção dos direitos das mulheres” e “Crimes contra mulheres” , este sendo um estudo detalhado das principais leis brasileiras no campo da violência de gênero, explica mais sobre o assunto.

Chakian ressalta que o assédio pode ser sutil, muitas vezes disfarçado ou confundido com piadas, por exemplo.

“A gente acha que o assédio é aquela cantada grotesca, que todo mundo houve. Mas, nem sempre é assim. Basta um olhar para o corpo da mulher, uma mensagem em um grupo de WhatsApp, uma piada sexista para que seja intimidador para muitas mulheres”.

Além disso, não são só as mulheres que sofrem com o assédio sexual e moral em ambientes de trabalho: “Um homem que admite que sofreu assédio sexual é, muitas vezes, ridicularizado e diminuído. Isso diz muito sobre o machismo na nossa sociedade também”, ressalta a especialista.

Fonte/ CNN BRASIL