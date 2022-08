Entenda como a AIoT vem mudando a nossa realidade

A Bosch também conta com um extenso portfólio de produtos IoT para as casas. Entre as diversas funcionalidades estão o controle de iluminação, entretenimento e equipamentos inteligentes de jardinagem. Para isso, já foram estabelecidas dezenas de parcerias para levar cada vez mais funcionalidades inteligentes para as residências.

A Internet das Coisas é, sobretudo, um meio para que as pessoas, as empresas e as instituições públicas, por exemplo, galguem novos passos em termos de conectividade, eficiência, monitoramento e controle das suas atividades. Esse é apenas mais um dos recursos disponíveis que estão ajudando a construir um futuro mais inteligente, com menos desperdícios e mais sustentabilidade.

