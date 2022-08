Engenheiro celebridade cria conceito de hotel voador com energia nuclear

- Publicidade -

Um vídeo fantasia mostrando um gigantesco hotel voador que pode ficar no céu por anos a fio causou sensação on-line, apesar de estar além dos domínios da tecnologia atual e violar as leis da física.

No entanto, o engenheiro iemenita Hashem Al-Ghaili, que criou o vídeo conceitual do Sky Cruise baseado em um design futurista do artista Alexander Tujicov, insiste que é apenas uma “questão de tempo” até que a engenharia de aviação alcance.

E, diz ele, seu conceito estranho ajudará a ultrapassar os limites do que é possível.

Al Ghaili disse à CNN que quer que o Sky Cruise seja um ponto de discussão para inspirar novas inovações que ajudarão a substituir a experiência “cansativa” e “desatualizada” de voar hoje.

“Por isso, imaginei um mundo onde voar de um lugar para outro se transformasse em uma experiência alegre, em vez de lutar por espaço para as pernas”, disse ele por e-mail.

Castelo no céu

Al Ghaili diz que se inspirou em um de seus filmes favoritos, o anime “Castle in the Sky”, do Studio Ghibli, que apresenta enormes navios voadores com pessoas vivendo dentro.

Assim como esses navios, o Sky Cruise tem uma escala enorme, com capacidade para cerca de 5.000 convidados, e instalações recreativas como cinemas, piscinas, spas e até shoppings.

O Sky Cruise funcionaria com energia de fusão nuclear limpa – tecnologia que não existe atualmente – o que permitiria “permanecer acima das nuvens por vários anos”, diz Al Ghaili.

Suprimentos e convidados seriam levados para o hotel usando aviões comerciais elétricos e jatos particulares, acrescenta.

Transformar esse conceito em realidade é apenas “uma questão de tempo”, segundo o engenheiro. No entanto, devido ao seu tamanho, precisaria de nova infraestrutura e ajustes do setor de aviação.

“O Sky Cruise é super massivo!” ele diz. “Isso significa que vai precisar de uma enorme pista que não existe agora.”

Conceitos disruptivos

Não apenas isso, mas também exigiria mudanças nos protocolos de navegação aérea para garantir que outro tráfego aéreo saia do seu caminho.

Nem todo mundo compartilha a confiança de Al Ghaili no potencial do design extraordinário, com vários entre seus 30 milhões de seguidores no Facebook apontando falhas de design fundamentais do Sky Cruise.

“Com ou sem energia nuclear, a gravidade nunca deixa essa coisa decolar”, escreveu um deles. Alguns questionaram a sensatez de enviar um reator nuclear ao ar, enquanto outro apontou um problema muito simples: manter a água na piscina durante a decolagem.

Al Ghaili insiste que seu vídeo, visto 9,3 milhões de vezes no Facebook, tem um propósito além do entretenimento viral.

“Conceitos disruptivos como este inspiram mudanças e nos ajudam a impulsionar a humanidade”, diz ele.

Fonte: CNN Brasil