Engavetamento na Transacreana deixe cinco feridos e três carros destruído

- Publicidade -

O acidente aconteceu no final da tarde deste sábado, 13, na altura do km 16 da estrada Transacreana envolvendo duas caminhonetes pertencentes ao Programa Saúde na Comunidade, da Prefeitura municipal de Rio Branco e um Fiat Uno, deixando um saldo de cinco pessoas feridas, cinco servidores da Prefeitura e dois membros da família que trafegava no veículo de passeio.

De acordo com informações, as equipes do Programa Saúde na Comunidade retornava da Reserva Chico Mendes, Colocação Curamu, quando na altura do km 16, o motorista de um veículo Fiat, que trafegava a frente das caminhonetes, teria parado próximo ao acostamento para verificar um pneu furado, nesse instante, outra caminhonete passava em sentido oposto e como o Fiat estava na estrada e não no acostamento, a primeira caminhonete da Prefeitura freou tentando evitar uma colisão, mas a segunda não teve o mesmo tempo e espaço, colidindo na traseira da primeira caminhonete que foi lançada contra a traseira do Fiat.

Com o impacto da colisão, os três veículos ficaram bastante danificados e cinco servidores da Secretaria Municipal de Saúde, machucados, são eles: Demylka Campos de Melo, 34 anos, Hellyl Domingos de Souza, 43 anos, Alriete Ferreira Lima, de 51 anos, Katiane Menezes, de 38 anos e Jorcy Carla da Costa, 28 anos. Todos foram atendidos por duas equipes de suporte básico do SAMU e conduzidos alguns para o Pronto-socorro e outros a UPA da Sobral.

A Polícia de Trânsito esteve no local, onde entre outras providências realizaram o teste do bafômetro nos três condutores, cujo resultado foi zero para o consumo de bebida alcoólica.