Energisa está com inscrições abertas para Programa Trainee 2022 e há vagas para o Acre

Oportunidade de uma atuação diversificada no setor elétrico, um dos que mais cresce no país. Perspectiva de aproveitamento nos segmentos de geração, distribuição e transmissão e também em atividades inovadoras ligadas à transição energética e às novas fontes de energias renováveis. Esses são alguns dos atrativos do Programa Trainee Energisa 2002, cujas inscrições abriram na segunda-feira, 1, e vão até 12 de setembro pelo site energisa.across.jobs

Maior empresa privada de capital nacional do setor elétrico, a Energisa tem um dos mais tradicionais programas de trainees do setor elétrico. Oferece Trilha de desenvolvimento para aceleração de carreira, mentoria de gestores e oportunidade de viajar pelo país.

Há vagas nos 11 estados onde a empresa detém concessões de distribuição de energia: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Com os negócios de transmissão se expandindo para Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Tocantins, novos ativos de geração de energia renovável em construção em estados como Paraíba, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a expansão do portfólio completo de serviços para o mercado aberto da (re)energisa para todo o país, os selecionados têm ampla possibilidade de aproveitamento em vários pontos do país.

“A Energisa é hoje uma das principais portas de entrada para a geração de líderes que vai pilotar a transição energética em nosso país. Por isso, estamos em busca de pessoas inovadoras e que tenham mobilidade, para acompanhar a expansão dos nossos negócios por todo o país”, afirma Antonio Negreiros, diretor de Gente do Grupo Energisa. A empresa está entre as 25 melhores empresas para desenvolvimento de carreira segundo o ranking LinkedIn Top Companies 2021.

As inscrições estão abertas para profissionais formados entre dezembro/2017 e dezembro/2021, sem limite de idade. Entre as carreiras de maior interesse estão as Engenharias Elétrica, de Energia, Eletrônica, Automação, Administração, Economia, TI e Estatística. “O mais importante é que sejam pessoas empreendedoras, que busquem protagonismo, com pensamento analítico e crítico para atuar de forma inovadora e resolutiva”, completa Negreiros.

Sobre o Grupo Energisa

Com 117 anos de história, a Energisa é o maior grupo privado com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange 11 distribuidoras, 11 concessões de transmissão, geração de grande porte renovável, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, com geração distribuída por fonte renovável, comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado, além de uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center e a fintech Voltz, a primeira do nosso setor no mercado de contas digitais.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 862 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.

Fonte/ A Gazeta do Acre