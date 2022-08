Empresário relata prejuízos com o lixo acumulado em frente ao estabelecimento comercial

- Publicidade -

O vereador Jansen Almeida postou em suas redes sociais, um vídeo de um empresário do ramo de panificadora, que sem mais suportar a realidade, resolveu fazer uma gravação, aproveitando o ensejo para pedir socorro ao prefeito Zeca Cruz, para que o problema do lixo seja resolvido, como forma de acabar com os prejuízos e o enorme constrangimento que tem gerado o acúmulo de entulho na frente do seu empreendimento.

O empresário filmou a frente da sua panificadora. Ele começou pedindo desculpas às autoridades constituídas, garantindo que não tem a intenção de prejudicar prefeito e vereadores, mas apenas mostrar o que está se passando e pedir ajuda.

Outro comentário do empreendedor é quando ele reclamada da falta de atitude dos vereadores, que estão assistindo o caos sem reclamar, à exceção do vereador Jansen Almeida, que esse sim tem feito jus ao papel de parlamentar, tem cobrado o Poder Executivo para que tire Boca do Acre dessa condição vergonhosa.

O empresário afirmou que vem tendo prejuízo, porque os clientes já estão receosos de frequentar o lugar, por conta do mau cheiro, das moscas e de todo tipo de desconforto que uma montanha de lixo acumulada pode gerar.

“Prefeito, é o senhor quem manda na cidade, então mande o secretário de obras fazer alguma coisa”, falou o empresário.“Cadê a responsabilidade sua como prefeito? Eu não quero que o senhor fique com raiva de mim não, só estou exigindo meu direito”, ressaltou.

O que levou ao caos?

A situação do lixo nas ruas e praças de Boca do Acre está se tornando cada dia mais insustentável. Desde que a Prefeitura de Boca do Acre rompeu unilateralmente com a prestadora do serviço de limpeza pública, que a cidade ficou completamente entregue aos cães, moscas, ratos e ao fedor.

Não há argumentos que possam justificar a falta de atitude da Prefeitura de Boca do Acre, que vem assistindo a cidade virar um verdadeiro lixão a céu aberto e não faz nada.

A única coisa que tem sido feito é a contratação, sem qualquer explicação, de uma caçamba e alguns trabalhadores, que sem equipamento de proteção individual, estão recolhendo o lixo somente em alguns pontos da cidade, deixando outros há mais de três meses sem coleta.

A atitude mais recorrente é a de queimar os resíduos sólidos, o que tem efeitos nocivos à saúde, uma vez que a fumaça se torna ainda mais tóxica, por conta do material que está sendo destruído e virando fumaça muito mais tóxica do que o normal.

Fonte/ Jornal Opinião