Empresário dono de pet shop é preso com grande quantidade de pornografia infantil

No entanto, durante buscas no pets hop, os policias federais encontraram um notebook contendo diversos vídeos de abusos sexuais em crianças e adolescentes. Diante disso o empresário recebeu voz de prisão.

Além do notebook, a PF apreendeu outros objetos na pet shop, como cartões de memória e celulares. O nome do suspeito não foi divulgado.

Os materiais apreendidos na casa do empresário vão passar por perícia no Setor Técnico-Científico da PF (SETEC), e analisados por PFs do GRCC.

