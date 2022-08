Empresário agride mulher com mordidas e socos, ataca policiais e acaba preso

A jovem foi agredida com mordida, socos e puxões de cabelo. Josivam já tem registrado na Polícia Civil outros boletins de ocorrência por violência doméstica, inclusive com relatos de mordidas.

Durante a prisão o suspeito entrou em luta com os militares e acabou sendo baleado na perna. De acordo com a PM, ao chegarem no local da ocorrência, testemunhas informaram que uma mulher estava sendo agredida dentro de uma caminhonete.

Fonte: G1RR