Empresa BlueBenx Finance é acusada de aplicar golpe milionário em clientes que investem em criptomoedas

- Publicidade -

Clientes da empresa BlueBenx Finance relatam ter sido vítimas de um golpe milionário envolvendo investimentos em criptomoedas. Nesta quinta-feira (11), eles receberam um e-mail da companhia em que foi anunciada a “suspensão imediata das operações, incluindo saques, resgates, depósitos e transferências” sob a alegação de ter sofrido um ataque hacker.

Alguns deles foram pessoalmente à sede da empresa, na capital paulista, em busca de esclarecimentos, mas não encontraram ninguém. Pelo menos 15 pessoas registraram a ocorrência na tarde desta sexta (12) no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

A advogada Pamella Passos foi uma delas. “Quando cheguei, falei com a recepcionista. Falei que precisava ir ao 15º andar. Ela e o segurança tentaram ligar para a empresa, e ninguém atendeu. Outras pessoas já estavam na recepção esperando um posicionamento. O administrador do prédio corporativo conversou com a gente e disse que o aluguel da BlueBenx estava há alguns meses em atraso e que já tinham agendado a retirada de móveis da sala neste final de semana“, conta.

Ela diz que começou a investir em novembro de 2021. O maior atrativo foi a alta rentabilidade do valor aplicado. Inicialmente, Pamella investiu R$ 10 mil. Depois de alguns meses, fez outros aportes, totalizando cerca de R$ 49 mil. “O meu marido viu ontem o e-mail e não quis me acordar. Quando eu soube, eu perdi o ar e vim chorando o caminho inteiro.“

A BlueBenx Finance é uma fintech brasileira fundada em 2017 e tem como principal negócio o investimento em criptomoedas.

A TV Globo tentou contatar a empresa por telefone e por e-mail, mas, até a última atualização desta reportagem, não obteve resposta.

No e-mail enviado aos clientes, eles afirmam estar “tomando essa ação hoje para reestruturar a BlueBenx Finance, visando em um futuro próximo honrar com todas as nossas obrigações” (leia íntegra da mensagem abaixo).

Investimentos de anos

Uma outra pessoa que não quer ser identificada diz ter investido R$ 680 mil na empresa. “Eu estou investindo neles há seis anos. Para mim, eles tinham credibilidade e confiança. Eu não tinha tido nenhum tipo de problema. Agora, estou com medo de não conseguir ter o dinheiro de volta. São muitas pessoas envolvidas. No grupo que temos em uma rede social, são mais de 200“, afirmou.

Um outro cliente que também não será identificado explicou que tinha saldo de R$ 740 mil na manhã desta sexta, agora aparece apenas R$ 200 mil.

“Estou investindo em criptomoedas nessa empresa há quatro anos. Era um investimento que eu tinha proveniente de tudo que eu construí na minha carreira e de parte da venda do meu apartamento. Investi tudo que eu tinha na BlueBenx. De uma hora para outra, meu saldo sumiu.“

O bloqueio dos valores de saldos nas contas da companhia também atingiu o casal Júlio e Gabriela Guimarães. Eles contam que investem na empresa há dois anos e meio. Juntos, têm cerca de R$ 400 mil.

“Enviaram um email às 23h52min desta quinta, e eu só consegui ver hoje de manhã. É um choque. São investimentos que temos de uma vida. É o maior investimento que tínhamos. Era o maior porque tinha mais rentabilidade“, contam.

Em 2019, teve início na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um processo de investigação de indícios de oferta pública irregular pela internet realizado pela BlueBenx. Em janeiro deste ano, segundo informações do jornal “O Estado de S. Paulo“, a CVM rejeitou uma proposta de acordo com a empresa e o sócio Roberto de Jesus Cardassi por não ter existido “cessação das irregularidades” apontadas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso está sendo registrado pela Divisão de Investigações sobre Infrações contra o Consumidor, do DPPC. “A autoridade policial está ouvindo as vítimas para registro do boletim de ocorrência e devidas providências de polícia judiciária“, afirmou.

Email enviado aos clientes pela Bluebenx:

“Estamos escrevendo uma mensagem muito importante para comunicar a suspensão de todas as atividades relativas ao BlueBenx Finance.

Na última semana sofremos um Hack extremamente agressivo em nossos pools de liquidez na rede de criptomoedas, após tentativas incessantes de resolução, hoje iniciamos nosso protocolo de segurança com a suspensão imediata das operações dos produtos do BlueBenx Finance, incluindo saques, resgates, depósitos e transferências.

Estamos tomando essa ação hoje para reestruturar a BlueBenx Finance, visando em um futuro próximo honrar com todas as nossas obrigações.

Desde sempre atuamos na transparência das nossas informações e principalmente no interesse de nossos clientes e parceiros. Buscando essa continuidade de informações e visando melhorar as respostas e dúvidas sobre esse momento, criamos uma estrutura de gerenciamento de riscos junto com a empresa Nicolia Dos Anjos Sociedade de Advocacia que estará a frente dessa reestruturação e informações ao mercado e em especial aos nossos clientes, iniciando as respostas em 15/08/2022. A BlueBenx possui ativos valiosos e estamos trabalhando diligentemente para cumprir nossas obrigações.

Estamos tomando essa ação necessária para o benefício de todos os nossos clientes, a fim de recuperar a liquidez das operações enquanto tomamos medidas para preservar e proteger os ativos.

Entendemos que esta notícia é difícil, mas acreditamos que nossa decisão de pausar saques, depósitos e transferências entre contas é a ação mais responsável que podemos tomar para proteger nossa comunidade.

Há muito trabalho pela frente, pois consideramos várias opções, esse processo levará tempo, mínimo de 180 (cento e oitenta) dias para retorno às operações.

A BlueBenx foi construída através da confiança de nossos clientes, a dedicação incessante de nosso time, mas sobretudo, por enfrentar as barreiras e dificuldades de um negócio como o nosso em um mercado desafiador e incrédulo.

Agradecemos por seu apoio hoje e buscamos sua compreensão. Nós iremos superar isso tudo com dedicação e esforço e hombridade.

Sinceramente,