Empreendimentos locais fazem a diferença na Expoacre 2022

Não somente de rodeio e do agronegócio vive a Expoacre 2022. Os empreendedores locais também têm o seu espaço garantido na maior exposição agropecuária do estado. No espaço Indústria, por exemplo, diversos empresários apresentam os seus mais variados produtos.

Um deles é o Café do Frota. Localizado no município de Senador Guiomard, o proprietário José Frota está no mercado desde julho do ano passado e já distribui o produto para todos os municípios do Vale do Juruá, além de Brasiléia, Assis Brasil e municípios do Amazonas, como Ipixuna, Guajará e Pauini.

José Frota tinha a fábrica em sociedade há mais de 8 anos, mas depois comprou o próprio maquinário e decidiu empreender. A matéria-prima, segundo ele, compra de Minas Gerais, de Cacoal e também de produtores do Ramal do Granada, dando apoio à produção local.

Localizado no ramal do Limeira e com o slogan “o café que faz a diferença”, o Café do Frota ainda é uma empresa familiar que está crescendo e, com isso, segundo o próprio dono do empreendimento, pretende contratar mão de obra local, do próprio município de Senador Guiomard.

Outro empreendimento que está fazendo muito sucesso na Expoacre 2022 é a farofa Amarelinha do Acre, que pertence às empreendedoras Mayara Lima e Samylle Almeida. Está localizado no bairro Vila Ivonete e a maioria das vendas é realizada pelo Instagram @amarelinhadoacre.

A farofa possui cinco sabores: cebola e alho, banana da terra com bacon, calabresa, charque e, segundo Samylle, o “queridinho da Expoacre”, dendê com pimenta. A farofa não tem conservantes e, segundo ela, a meta é expor o produto também na Expoacre Juruá, ainda este ano.

“Estamos aprendendo tudo sozinhas e, com audácia e coragem, pretendemos vender nosso produto também em nível nacional e até exportar”, fazem questão de dizer as empreendedoras.

Fonte: Assessoria