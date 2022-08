Em Xapuri, Polícia Civil prende homem acusado de praticar diversos furtos na cidade

- Publicidade -

Nesta terça-feira (02) agentes da Delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, coordenada pelo titular, Delegado Gustavo Neves, e por meio da equipe de investigação, chefiada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, prenderam em flagrante, P. H.V DA C., de 29 anos, pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo após ter sido encontrado na posse de diversos objetos produtos do crime.

De acordo com as investigações, o homem costumava praticar os furtos em residências e estabelecimentos comerciais principalmente durante a noite. Tais ações passaram a ser investigadas pelos agentes até descobrirem que seria o suspeito.

Com uma ação rápida, o acusado foi localizado e detido em flagrante, ainda com vários produtos furtados, sendo rendido e levado para a delegacia, onde foi ouvido pelo delegado e encaminhado ao judiciário.

Diante dos fatos, o juiz da Comarca acatou o pedido de prisão preventiva do mesmo, sendo realizado o exame de corpo delito e encaminhado ao presídio estadual na Capital, até o pronunciamento da Justiça sobre seu caso.

Os objetos furtados foram restituídos à vítima e o preso foi encaminhado para o Complexo Penitenciário Francisco Oliveira Conde, na capital.

Fonte:O Alto Acre