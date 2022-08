Em Tarauacá e Feijó, dois homens são presos por tráfico de Drogas

- Publicidade -

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 31, a Polícia Civil deflagrou operação e prendeu duas pessoas envolvidas nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e por integrar organização criminosa.

A investigação foi realizada pelo delegado Saulo Macedo que colheu elementos probatórios da prática delituosas dos indivíduos.

Foram presos A. W. S. S. de 19 anos e F. S. M., de 29 anos e a apreensão de drogas, celulares, mídia eletrônica, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e um veículo de luxo e animais silvestres, (pássaros) em cativeiro se a devida licença para criação.

A ação policial contou com a participação de agentes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) além de policiais de Tarauacá e Feijó.

Durante a incursão policial foram cumpridos 12 Mandados de Busca e Apreensão de alvos localizados nos municípios de Tarauacá e Feijó.

Os presos foram encaminhados a delegacia geral do município de Tarauacá para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.