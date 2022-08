Em Rio Branco/AC, o restaurante Divino Fogão aposta em inovação, e apresenta aos clientes mais uma opção de cardápio

- Publicidade -

Há 11 anos atuando no mercado de Food Serviçe do Acre, o Divino Fogão localizado na capital do Estado, traz mais uma opção de alimentação para os clientes Rio branquenses. Com uma proposta de buffet muito difundida em praças de alimentação em todo o Brasil, a marca também é conhecida por oferecer um serviço de churrascaria, ideal para quem procura diversificar no momento de consumir comida fora do lar.

Pensando em melhorar a experiência de consumo dos moradores da região, a operação acreana da rede, que conta com 199 pontos de venda em todos os territórios brasileiros, incluiu essa alternativa durante a atualização da unidade no Via Verde Shopping, primeiro centro comercial da cidade.

Para isso, a franqueada da marca Adriana Macedo Lage, de 47 anos, buscou por um novo ponto dentro do shopping com objetivo de diversificar a oferta aos clientes, além de atualizar a operação, trazendo um ambiente moderno, com instalações atuais, e seguindo o layout da rede. Dessa forma, o restaurante abriu as portas no dia 30 de julho, já operando com as novidades.

“Conheci o Divino Fogão em uma viagem à São Paulo. Já tinha investido em uma loja dentro do primeiro shopping de Rio Branco e queria um negócio para implantar no local. Como contava com experiência no segmento de alimentação, pois era proprietária de uma distribuidora de frios, apostei na empreitada e estou muito feliz com os resultados da operação. Hoje, meus dois filhos atuam dentro do restaurante comigo, contribuindo com o crescimento da marca na cidade”, revela Adriana.

Com um buffet diversificado, a rede oferece pratos tradicionais da fazenda e um cardápio variado com cerca de 32 pratos quentes, e 15 opções de saladas diferentes todos os dias, além de diversos tipos de carnes, frango, e peixes grelhados, todos feitos na hora, e vários tipos de sobremesas, se tornando referência neste tipo de culinária no Brasil.

Sobre o Divino Fogão

Desde 1984, o Divino Fogão lançou-se no mercado com uma estratégia inovadora, servindo o que há de mais saboroso e variado da comida típica da fazenda. Hoje, o Divino Fogão é nacionalmente reconhecido por seus produtos de excelente qualidade e com sabor genuinamente brasileiro. Receitas próprias e exclusivas foram desenvolvidas ao longo dos anos, procurando atender o gosto e o paladar brasileiro. A rede conta hoje com 199 pontos de vendas que incluem as operações em shopping centers e o projeto de dark kitchen, voltado apenas ao sistema delivery.

Fonte/ Assessoria