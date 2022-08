Em quatro anos, bens de Marina Silva declarados ao TSE aumentaram pouco mais de R$ 2 mil reais

- Publicidade -

A ex-senadora do Acre e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), que neste ano é candidata a Deputada Federal pela Rede Sustentabilidade de São Paulo (SP), já aparece no sistema de candidatura e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como “aguardando julgamento”. Caso receba o sinal positivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Marina chancela participação nas “Eleições 2022”.

A acreana declarou à justiça, bens no valor de R$ 120.945,41. O valor é apenas R$ 2.110,28 a mais do que foi declarado na eleição de 2018, quando foi candidata à presidência da República.

Entre os bens declarados, aparece a caderneta de poupança, imóvel, depósito bancário em conta corrente no país, quotas ou quinhão de capital, casa e aplicação de renda fixa (CDB,RDB e outros).

