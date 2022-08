O deputado federal Julio Cesar Ribeiro, do Distrito Federal e que tenta a reeleição com o número 1010, exibiu na sua tela ontem o número 1000, que vem a ser do também postulante a Câmara Professor Paulo Fernando, que já atuou ao lado de Damares no Congresso Nacional.

A exibição de ambos na TV durou doze segundos.

Bom para Fernando, que ganhou esse tempinho, que vale ouro em campanha eleitoral de televisão, no espaço do concorrente.

Fonte: Metrópoles