“Em Pantanal”Tenório é desafiado por Marcelo que defende Guta após flagra. O rapaz chama o vilão de CANALHA!

Na novela “Pantanal”, Tenório (Murilo Benício) vai humilhar a filha, Guta (Julia Dalavia), ao flagrá-la na cama com Marcelo (Lucas Leto). A essa altura, a garota já terá descoberto gravidez do rapaz, porém o fazendeiro seguirá acreditando ser pai dos dois. Furioso, o vilão vai ameaçar bater na filha e no filho de criação.

Após engravidar Guta, Marcelo passa a noite com a garota e ao deixar o quarto é flagrado pelo “pai”, que o encara. “Onde o senhor dormiu essa noite?”, questiona Tenório deixando o irmão de Renato (Gabriel Santana) quase sem reação. “Te fiz uma pergunta: onde foi que você dormiu? Porque, no seu quarto, eu sei que não foi!”, dispara o vilão, na novela que ganha novo horário nesta sexta-feira (26).

Acuado, Marcelo tenta arrumar uma desculpa: “Eu acordei cedo e…”. Só que nesse momento Tenório revela o que viu. “E eu te vi deitado com a tua irmã no quarto dela, seu moleque!”, fala, revoltado, o pai de Guta, que também terá ficado transtornada por causa da gestação. A informação é da colunista Patricia Kogut, do jornal ” O Globo”.

É aí que o marido de Zuleica (Aline Borges) faz a ameaça para o casal. “Eu não sei onde é que eu tô com a cabeça que não meto a mão na tua cara! E na dela!”, afirma o vizinho de José Leôncio (Marcos Palmeira), fazendo Marcelo reagir.

“Você não levante a mão para ela, seu canalha!”, retruca Marcelo, alvo de ironia do irmão por conta do namoro com a “regatinha”. “Canalha é você! Um porco, sem escrúpulo. Que não respeita nem o teu próprio sangue!”, rebate o fazendeiro.

Marcelo tenta impedir o pai de humilhar a família, porém Tenório não se acalma e humilha a filha. “Eu falo como quiser! Seu traste. Falso moralista! Maldita hora que vocês se conheceram, porque ela também é uma rameira!”, crava.

Fonte/ Portal Yahoo.com