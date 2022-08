Em “Pantanal: Para salvar a família de Jove, Juma vira onça e mata pistoleiro

- Publicidade -

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, Juma (Alanis Guillen) será a responsável por dar um fim no matador de aluguel contratado por Tenório (Murilo Benício) para acabar com a família de José Leôncio (Marcos Palmeira), incluindo os filhos, incluindo os filhos dele, José Lucas (Irandhir Santos), Tadeu (José Loreto) e Jove (Jesuíta Barbosa), grande amor da jovem. As informações são de Patrícia Kogut, colunista do O Globo.

Disfarçado de peão contratado para trabalhar na fazenda do grileiro, o assassino profissional, Solano, interpretado por Rafa Sieg, chegará ao pantanal com o objetivo de acabar com os desafetos de Tenório. “Eu quero que ela [Maria] seja a primeira… Ela e um peãozinho chamado Alcides, que dormiu nessa cama aí”, ordenará, colocando a ex-esposa, Maria Bruaca (Isabel Teixeira), e amante, Alcides (Juliano Cazarré), como prioridade.

Depois, o pistoleiro passará a focar na família de Zé Leôncio. A primeira vítima será José Lucas, que será baleado, mas sobreviverá após ser salvo pelo Velho do Rio (Osmar Prado). Com o tempo, as pessoas começarão a desconfiar de Solano e ele se esconderá na tapera de Juma. No local, que estará vazio na ocasião, ele receberá a visita da entidade e o conselho de não matar mais ou acabará encontrando o mesmo fim.

Algum tempo depois, a jovem irá à tapera e se surpreenderá com a presença do pistoleiro. Ele ameaçará mantê-la presa, mas ela acabará se transformando em onça e matará Solano. Sem saber, ela também salvará Jove e sua família de ter um fim trágico.

Fonte/ Portal Yahoo.com