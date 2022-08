em “Pantanal”: Maria Bruaca e Zuleica ficam cara a cara e o encontro promete grandes tensões

- Publicidade -

Nas redes sociais, Aline Borges contou que o encontro das duas personagens emocionou os bastidores da novela. “Ainda sem ar para descrever o que senti, gravando com a Bel hoje. Isabel, obrigada por fazer a gente transbordar e transbordar. Que honra contracenar com você, minha amiga! A gente sai um pouco do personagem para te admirar, é involuntário. E digo mais, o set hoje com vocês, foi um dos mais lindos que vivi até aqui, escreveu a atriz.

“Te admiro grande meu amor. Você é um acontecimento. Obrigada pela troca sempre afetuosa. Voos altos para sua linda e potente trajetória! Beijo grande no seu coração, axé!”, completou Aline.

Na cena, que irá ao ar nos próximos episódios de “Pantanal”, as duas personagens irão finalmente fazer as pazes e tocar os negócios de ambas as famílias de forma amistosa. Quando Aline chegou ao Pantanal, Bruaca se revoltou, mas vai mudar de postura ao perceber que o verdadeiro vilão sempre foi Tenório.

Sucesso de Bruaca

Isabel Teixeira conquistou o Brasil com seu retrato sensível e empoderado da personagem Maria Bruaca, um dos papeis mais marcantes do remake de “Pantanal“. A personagem foi celebrada pelo público desde a primeira edição da novela, em 1990, mas ganhou tons feministas no texto de Bruno Luperi.

Bruaca é um retrato da violência contra as mulheres que ainda predomina em todos os estados do Brasil. A personagem cresceu isolada, sem informação, acesso à internet e TV e nunca sequer ouviu falar sobre seus direitos e sobre a Lei Maria da Penha, que protege mulheres vítimas de assédio e abuso. Para ela, ser traída e abusada verbalmente pelo marido Tenório era o único cotidiano possível, e foi só quando descobriu que o fazendeiro tinha outra família em São Paulo que Bruaca decidiu virar o jogo e lutar por sua liberdade.

Em uma participação no “Criança Esperança”, Isabel Teixeira deixou uma mensagem emocionante para as mulheres que se identificaram com a mensagem da personagem. “Maria Bruaca parou de lavar as cuecas do Tenório, né? Agora ela lava a alma de todas as mulheres. Ela reagiu e mostrou que o lugar de mulher é onde ela quiser. Ser livre é a melhor coisa desta vida”, afirmou.

Fonte/ Portal Yahoo.com