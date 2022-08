Em Marechal Thaumaturgo 5 casos de estupros são registrados em 20 dias

- Publicidade -

Nas últimas semanas, a Polícia Civil intensificou as investigações no município de Marechal Thaumaturgo. De acordo com o delegado Heverton Carvalho, já são 5 casos registrados só nesse período de 20 dias.

“É algo muito complicado, pois se trata de um município de difícil acesso. A Polícia Civil vem intensificando e repreendo o delito ali naquela região”, ressaltou o delegado.

Na última semana uma menina de 12 anos foi estuprada por um homem de 21 anos. O acusado foi preso e transferido para Cruzeiro do Sul.

Os casos de estupros em geral no Brasil tiveram um aumento de 4,2% entre 2020 e 2021, muito por causa do crescimento dos casos de estupro de vulnerável, incluem menores de 13 anos e pessoas incapazes de se defender, como pessoas com deficiência mental, que subiram 5,1%. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Fonte: Juruá Online