Em Manoel Urbano, Márcia Bittar participa de reunião com vereadores e lideranças do município

A candidata ao Senado Federal Márcia Bittar (PL) participou na manhã desta sexta-feira, 19, de uma reunião com o atual prefeito de Manoel Urbano, Toscano Velozo, secretários da prefeitura, vereadores do município e lideranças comunitárias. A reunião foi organizada pelo ex-prefeito da cidade, Tanízio Sá, candidato a deputado estadual pelo MDB.

“Quero agradecer a presença da Márcia Bittar aqui hoje, nós nos identificamos muito com as bandeiras que ela defende, que são também as bandeiras do nosso presidente Jair Bolsonaro”, disse Mendes Araújo, vereador de Sena Madureira que fez questão de ir à cidade vizinha para participar da reunião.

Toscano Velozo foi bastante incisivo durante a sua fala: “O povo da nossa cidade é um povo inteligente e estamos aqui para abraçar a candidatura de Márcia e Bolsonaro. Aqui somos todos Bolsonaro”.

“Eu fui convidada pelo presidente para disputar o senado, é uma vaga muito cobiçada pelos políticos, governadores e ex-presidentes almejam estar lá, Bolsonaro precisa que senadores alinhados com os valores de Deus, da Pátria e da Família estejam lá para ajudar o Brasil a avançar e impedir que pautas como a flexibilização do uso de drogas, o aborto e a erotização infantil passem pelo nosso Congresso Nacional”, disse Márcia.

