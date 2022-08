Em entrevista, Tite diz que Neymar será Bola de Ouro se ganhar a Copa

- Publicidade -

Em entrevista ao Resenha ESPN que vai ao ar na próxima sexta-feira, 12 de agosto, o técnico da Seleção Brasileira, Tite topou o desafio de responder uma série de perguntas no estilo “pingue-pongue”. Em uma delas, o treinador falou sobre as chances de Neymar ser finalmente coroado o melhor jogador do mundo.

Questionado sobre quem carrega essa honraria atualmente, Tite respondeu que o “título” está com Benzema, mas que se a Seleção Brasileira conseguir garantir a Copa do Mundo do Qatar, Neymar terá a chance de finalmente ser coroado como o melhor jogador do mundo nas premiações individuais.

Além disso o treinador também falou sobre um certo camisa 10 argentino: “Se Lionel Messi ganhar a Copa do Mundo, vira o melhor da história?”.

Futuro

Na entrevista Tite apontou que tem duas preferências para trabalhar após a Copa do Mundo, porém, não revelou quais seriam. O treinador já anunciou que não ficará no comando da Seleção após o Mundial, que será seu segundo, depois da queda para a Bélgica nas quartas de final na Copa da Rússia em 2018.

Fonte/ Portal metropole.com