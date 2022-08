Em entrevista, Mara Rocha diz que vai valorizar os professores, garantir três refeições aos estudantes e gerar empregos no Acre

- Publicidade -

No programa Patrulha Cidade, da Rede TV, canal 50.1 a candidata ao governo do Acre, deputada federal Mara Rocha disse que a florestania atrasou o desenvolvimento do Acre durante 20 anos, e o atual governador ficou inerte nos últimos quase quatro anos com várias acusações de corrupção.

Mara destacou durante a entrevista que vai focar na geração de emprego buscando empresas e indústrias para o Estado, assim como fomentará a produção rural. “O Estado de Rondônia era mais pobre que o nosso. O Acre era um Estado de oportunidades nas décadas de 70 e 80 que acabou ficando para trás com os governos da florestania e a inércia do atual governo, que abandonou nossos produtores rurais e não priorizou as políticas públicas de desenvolvimento. E por conta disso estamos vendo muitos jovens indo embora de nossa terra por não ter oportunidade de emprego”, ressaltou Mara.

A candidata também falou sobre a valorização dos profissionais da educação com melhores salários e investimentos na alimentação dos estudantes, colocando três refeições ao dia as crianças, criando mais escolas de tempo integral e cívico militar.

Mara finalizou a entrevista agradecendo o espaço na Rede TV e pediu para a população acreditar em seu Plano de Governo que trará desenvolvimento para o Acre.