Em entrevista à Rádio CBN, Gladson destaca avanços do seu governo e fala de propostas para o desenvolvimento do Acre

“Em meu governo, melhoramos os indicadores da Educação, Segurança Pública e Saúde, estamos realizando obras e incentivamos o negócio do homem do campo. Agora, quero gerar emprego para o meu povo”. Com essas palavras, que trazem um balanço dos principais feitos do seu governo, Gladson Cameli, candidato à reeleição pelo Progressistas (PP), marcou participação em entrevista à Rádio CBN, nesta quinta-feira, 25, na capital Rio Branco.

No início da entrevista, Cameli explicou que o modelo de política usado em seu governo para conter gastos do Estado, conhecido como economicidade, permitiu equilíbrio fiscal e o cumprimento de prioridades, como o pagamento do salário dos servidores em dia.

O incentivo ao Agronegócio e ao Turismo também foram temas da entrevista. O atual governo incentivou e proporcionou o crescimento dos setores. Na próxima gestão, Gladson tem como meta potencializar as atividades, gerando riqueza e crescimento da economia acreana.

A discussão sobre o combate à corrupção finalizou a participação de Gladson no programa Jornal da manhã, apresentado pelos jornalistas Richard Lauriano e Tácita Muniz . O governador destacou que a prática foi veementemente combatida nos últimos quatro anos. Para isso, frisou o chefe do Executivo, foi criada e fortalecida a Delegacia Especializada no Combate à Corrupção.

Fonte: Assessoria