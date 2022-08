Em encontro com cardeais, Papa Francisco debate possível renúncia

- Publicidade -

Um grupo com todos os cardeais do mundo se reuniu nesta terça-feira (30) no Vaticano a portas fechadas.

São pouco menos de 300 membros do grupo cardinalício que se encontram no maior evento desse tipo desde que o Papa Francisco assumiu o cargo.

A reunião foi convocada durante a última semana e foi vista como um processo do pontífice para renunciar ao cargo.