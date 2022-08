Em discurso, Gladson afirma que participará de todos os debates durante a campanha

- Publicidade -

Durante discurso proferido na noite de ontem (06) no Ginásio do Sesc Bosque, palco da convenção do PP, o governador Gladson Cameli (PP), chancelado como candidato à reeleição, afirmou que não vai se curvar aos debates durante a campanha eleitoral.

A fala aconteceu após fazer um balanço das principais ações do seu governo. Ele citou sobre o pagamento em dia dos servidores públicos, bem como das ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Entre uma fala e outra, Cameli disse que não tem problemas com quem não esteve presente no evento.

“Irei participar de todos os debates que tiverem! Eu não me curvarei a qualquer insulto porque a resposta está aqui [apontando para a plateia] e não com alguém que não enxerga um palmo do nariz. Eu não tenho problemas com quem não está aqui agora”, discursou.

