Em creche, bebê de 1 ano é achado morto com pescoço preso em rede de trave de futebol

Um menino de 1 ano e 7 meses foi achado morto preso a uma rede de um gol no campo de futebol do CEU (Centro de Educacional Unificado) Meninos, na zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira (31). Ele era aluno da creche que funciona no espaço e participava de uma atividade externa quando teria ocorrido o incidente.

De acordo com o delegado Douglas Dias Torres, Enrico Braga Souza estava participando de uma atividade extracurricular no campo de futebol, quando o acidente aconteceu. “Ali ela permaneceu e veio a desfalecer”, afirmou o delegado em entrevista ao Cidade Alerta.

Ele avalia que o caso “possivelmente se encaminha para um homicídio culposo (sem intenção). A polícia aguarda laudos para confirmar que a morte teria se dado por asfixia. Além disso, foram recolhidas imagens das câmeras de segurança.

Uma professora encontrou o menino preso à rede. Inicialmente, o bebê foi encaminhado para uma UBS (Unidade Básica de Saúde), mas, posteriormente, deu entrada na AMA (Assistência Médica Ambulatorial) do Sacomã, e não resistiu.