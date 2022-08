Em Brasiléia, PM prende assaltantes, apreende armas e moto utilizada em roubos

- Publicidade -

Em ocorrências distintas, neste final de semana, policiais militares do município de Brasiléia, prenderam dois assaltantes, apreenderam três armas de fogo com munições e uma motocicleta utilizada em diversos crimes na região de fronteira.

Foi durante uma abordagem em uma operação de trânsito que os policiais apreenderam duas armas municiadas e prenderam os dois criminosos. Passageiro e condutor portavam uma pistola e um revólver, e após tentarem fuga foram detidos e presos. Aos policiais, os homens confessaram ainda um crime de roubo a domicílio e uma tentativa de homicídio, ambos os crimes cometidos em dias anteriores.

A motocicleta foi apreendida após denúncia de que dois homens estariam cometendo roubos na região, usando um veículo com as mesmas características. Ao ser localizada pelos polícias, os homens empreenderam fuga, no entanto abandoram a moto, um revólver e dois celulares.

Todos os objetos das ocorrências, assim como os criminosos presos em flagrante, foram encaminhados à delegacia local para as devidas providências.

Assessoria de Comunicação da PMAC