Em BH, Nando Reis é vaiado depois de gritar ‘fora Bolsonaro’

O cantor Nando Reis foi vaiado, após gritar “fora, Bolsonaro”, por parte do público que estava na abertura do Festival Prime Rock Brasil, na esplanada do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no ultimo sábado (16/7).

Ao abrir o show, o cantor se posicionou contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele iniciou o discurso dizendo “quem tem coração sabe o que tem que fazer: ‘fora, Bolsonaro!'”, recebendo aplausos e vaias da plateia.

Com a reação mista, Reis emendou: “eu estou com os povos indígenas, e quem está vaiando não está sacando nada”.

“A gente quer paz, e não pode ter um homem que quer guerra. Vamos ficar em paz, não há por que guerrear, não tem morte, não tem arma! Não tem que ter arminha, gente, está todo mundo louco!”, declarou antes de voltar a cantar.