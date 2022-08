Em 6 jogos pelo Corinthians, Yuri Alberto não acertou um chute no gol

- Publicidade -

Yuri Alberto chegou com status de titular no Corinthians, e logo se firmou na equipe Principal. Porém, um fato chama a atenção: o centroavante ainda não acertou nenhum chute no gol nos seis jogos que disputou.

Desses seis jogos, quatro foram como titular (410 minutos jogados), três chutes e nenhum certo. A informação é do aplicativo especializado em estatísticas Sofascore. O atacante também não deu nenhuma assistência.

Confira as seis partidas de Yuri Alberto pelo Corinthians:

Corinthians 3 x 1 Coritiba (Brasileirão) – 20/7

3 x 1 Coritiba (Brasileirão) – 20/7 Atlético-MG 1 x 2 Corinthians (Brasileirão) – 24/7

(Brasileirão) – 24/7 Atlético-GO 2 x 0 Corinthians (Copa do Brasil) – 27/7

(Copa do Brasil) – 27/7 Corinthians 1 x 0 Botafogo (Brasileirão) – 30/7

1 x 0 Botafogo (Brasileirão) – 30/7 Corinthians 0 x 2 Flamengo (Libertadores) – 2/8

0 x 2 Flamengo (Libertadores) – 2/8 Avái 1 x 1 Corinthians (Brasileirão) – 6/8

Yuri Alberto (21 anos) com a camisa do @Corinthians: ⚔️ 6 jogos (4 titular)

⏰ 410 mins jogados

⚽️ 0 gols

🅰️ 0 assistências

🔑 6 passes decisivos

👟 3 chutes (0 no gol)

✅ 75% acerto no passe

💪 45% duelos ganhos

👊 8 faltas (4 sofridas)

Entre salários, luvas e comissão a empresários, o clube Alvinegro desembolsou R$ 30 milhões para ter o jogador de 21 anos por empréstimo de um ano, que pertence ao Zenit.

Corinthians na temporada

O Corinthians é o 2º colocado no Brasileirão, com 39 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras. Já na Copa do Brasil e Libertadores, o Timão precisa de um milagre se quiser passar para a semifinal das competições. Perdeu o jogo de ida por 2 x 0 para o Atlético-GO e Flamengo, respectivamente.

