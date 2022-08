Em 2023 Auxílio Brasil volta para R$ 400 ou segue em R$ 600? Confira!

- Publicidade -

Para o próximo ano, o governo federal deve manter o Auxílio Brasil em R$ 400, porém, foi aberta a possibilidade de os R$ 600 seguirem valendo. A medida consta na Lei Orçamentária Anual (LOA), prevista para ser entregue ao Congresso Nacional nesta quarta-feira, 31.

De acordo com fontes do Ministério da Economia, a manutenção do benefício em R$ 600 deve acontecer caso a equipe econômica encontre uma fonte de recursos sustentável para retirar valores sem exceder o limite do teto de gastos.

Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023

O ministro da Economia, Paulo Guedes, já declarou em outros momentos que, para bancar o programa, pretende investir na reforma do Imposto de Renda. Para os pagamentos deste ano do Auxílio Brasil em R$ 600, foram separados R$ 27 bilhões de recursos oriundos da privatização da Eletrobras.

Em meio às propostas de campanha, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ter conversado com Guedes para garantir o acréscimo de R$ 200 para o próximo ano.

Seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também prometeu manter o valor de R$ 600 para o ano que vem, contudo, nenhum dos dois informaram ao certo de onde virão os valores para os pagamentos.

