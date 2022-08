Eleições 2022: mulheres formam maioria na busca pela vice-governadoria

- Publicidade -

Quatro chapas ao governo do Estado do Acre, nas “Eleições 2022”, escolheram mulheres para a vice-governadoria. O número representa a maioria nestas eleições. Um cenário local bem diferente dos anos anteriores, porém, bastante presente em outras regiões do país.

Candidato à reeleição, Gladson Cameli (PP) escolheu a senadora Mailza Gomes (PP) como candidata a vice-governadora. Natural do Mato Grosso do Sul (MS), Mailza tem 45 anos.

Na chapa do Agir, de David Hall, a escolhida foi Jorgiane Carneiro. Nascida em Brasiléia, é empresária e tem 49 anos.

A federação União Brasil (UB) apresentou o senador licenciado Márcio Bittar como candidato ao Palácio Rio Branco. O paulista terá também uma conterrânea na chapa majoritária. Trata-se da médica, Georgia Micheletti, de 45 anos. Georgia nasceu em Sorocaba (SP).

Por fim, o PSOL de Nilson Euclides escolheu uma cruzeirense como candidata a vice. Agente Administrativa de profissão, Jane Rosas, de 46 anos.

ÚNICA MULHER

A deputada federal, Mara Rocha (MDB) é a única mulher que vai disputar o governo do Estado nas eleições deste ano. Rocha tem como candidato a vice-governador, o produtor agropecuário Fernando Zamora, de 54 anos, natural de Martinópolis.

CENÁRIO NACIONAL

Em todo o Brasil, 37 mulheres encabeçam chapas para o governo. Vinte delas possuem representação no Congresso Nacional. Na disputa pela presidência, duas chapas são 100% formadas por mulheres: Simone Tebet (MDB) e Vera Lúcia (PSTU). Outras duas como Soraya Thronicke (UB) e Sofia Manzano (PCB) compõe chapa com homens.

Fonte: AcreNews

Por Wanglézio Braga