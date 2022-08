Eleições 2022: Durante o período eleitoral Polícia Federal fiscalizará venda de combustíveis

- Publicidade -

Com o objetivo de evitar a compra de votos e de controlar a venda de combustíveis a candidatos, partidos políticos e cabos eleitorais, a Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério Público do Acre (MPAC), se reuniu na quinta-feira, 25, com a direção do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (SINDEPAC).

No encontro, foram repassadas orientações aos proprietários dos postos de combustível da capital acreana. Ficou definido que todas as diretrizes estarão contidas em uma recomendação a ser editada pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Acre, que auxiliará a atuação dos empresários do setor durante o mês de outubro, período em que ocorrerá o pleito deste ano.

Fonte/ A Gazeta do Acre