“Ela se tornou minha inimiga”, diz mãe que sofreu golpe da filha

- Publicidade -

Mãe de Sabine Boghici, a francesa Geneviève Boghici, de 82 anos, afirmou que a filha “se tornou a minha inimiga”. Sabine foi presa na manhã de quarta-feira (10/8), na zona sul do Rio, sob a acusação de aplicar um golpe milionário contra a própria mãe.

“Não é fácil falar de filha, ainda mais numa situação dessa. Filha foi criada com muito amor, carinho e conforto e que de repente vira o seu maior inimigo e pesadelo, me fazendo temer pela sua própria vida. […] A justiça foi feita. Me sinto agora protegida e livre de uma situação de poderia ser macraba”, disse a mãe, em conversa com o Fantástico, da TV Globo.