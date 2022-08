É Hoje: Com a presença de Gladson, Nicolau Júnior lança candidatura em Rio Branco

- Publicidade -

O presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior, será o anfitrião hoje do evento que vai lançar oficialmente a candidatura dele á reeleição. A militância prepara uma grande festa para receber apoiadores, simpatizantes e a chapa majoritária do Progressistas, com Gladson, Mailza e Ney Amorim confirmados.

Presidente mais jovem do legislativo acreano, Nicolau Júnior se notabilizou pela discrição e a agilidade nas ações políticas na Casa do Povo. Foi na gestão dele que os servidores do legislativo ganharam um reajuste de 10%, depois de mais de uma década sem aumento salarial.

Com austeridade e transparência, arrumou a casa e articulou a aprovação de emendas impositivas no valor de R$ 2 milhões para cada parlamentar, a partir de 2023.

Durante a pandemia, conduziu todas as sessões remotas, garantindo apoio necessário a gestão de Gladson Cameli, no momento mais crítico que a humanidade já enfrentou.

Nicolau Júnior é um dos quadros mais preparados do Progressista e vem ampliando alianças na capital e no interior.

“O Acre precisa continuar avançando, crescendo. Pra gente continuar ajudando, preciso voltar para a Casa do Povo. Pelo muito que fizemos ao longo deste mandato, espero merecer o apoio e a confiança da nossa gente outra vez”, disse Nicolau.

O lançamento da candidatura acontece hoje, a partir das 18h, no Gran Reserva, antigo 14 BIS, no II distrito de Rio Branco.

Fonte/ Assessoria