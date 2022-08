Durante operação das policias em Manoel Urbano, quatro pessoas foram presas com arma de fogo e drogas

- Publicidade -

A Polícia Militar, através do 1° Pelotão de Destacamento do Município de Manoel Urbano em trabalho integrado com a Polícia Civil conseguiu lograr êxito na apreensão de duas armas de fogo (espingarda .16 e revólver), entorpecente e munições. Além disso, 04 infratores ligado a ORCRIM que participaram da quebra da ordem pública nos últimos dias foram presos em flagrante delito.

Frisa que, na data do dia 26 (sexta-feira) de agosto, em seguida, a dupla tentativa de homicídio na cidade de Manoel Urbano foram presos pela polícia civil e militar de Manoel Urbano e Sena Madureira 05 infratores e foram apreendidos 02 armas (rifle cal .22 e revólver) de fogo e entorpecente com os suspeitos de participarem das tentativas.

No sábado, a PM, a PC e o GEFRON apreenderam uma espingarda e o infrator em flagrante delito. Na data do dia 27 (domingo), mais duas armas de fogo foram apreendidas e mais infratores foram tirados de circulação em atuação integradas da PC e PM de Manoel Urbano.

No total mais de 12 pessoas foram detidas e 07 armas de fogo foram apreendidas, sendo isso no período de quebra da ordem pública da cidade Manoel Urbano.