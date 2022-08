Durante luta de MMA lutador quebra braço de rival e som é ouvido na arena

- Publicidade -

Uma cena chocante marcou o Cage Titans 55, evento realizado em Massachusetts (EUA) no último sábado (27). Em confronto entre pesos leves (até 70,3kg.), Kyle Pavao ajustou uma chave de braço em Wayne Downer para quebrar o braço do adversário, que se contorceu de dor após a lesão. A luta marcava a estreia de ambos os atletas no evento de MMA amador.

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais, já que, no vídeo, é possível ouvir o barulho do osso de seu braço esquerdo se quebrando. Ele, rapidamente, recebeu uma ajuda médica, enquanto seu adversário celebrava a vitória no cage.

Surpresa dos comentaristas

Os comentaristas Richie Santiago e Andy Kurzontkowski, que faziam a transmissão do evento, pareceram demorar para entender o que havia acontecido e se chocaram com a cena. Segundo Santiago, o momento foi ‘um dos mais desagradáveis’ que já viu.

“Uau, uau. Que finalização técnica. O braço está quebrado! Oh, meu Deus! Kyle Pavao tem habilidades de finalização brutais. Não vi isso acontecer ao vivo antes. Essa foi uma das coisas mais desagradáveis ​​que já vi. Isso só me faz estremecer”, disse Santiago.

Fonte: Super Lutas