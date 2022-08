Durante lançamento da candidatura de Nicolau Júnior a deputado estadual, Gladson diz que ele merece um novo mandato

- Publicidade -

Com a participação de centenas de apoiadores, uma grande festa marcou o lançamento oficial da candidatura à reeleição de Nicolau Júnior (Progressistas) a deputado estadual. O evento aconteceu na noite desta sexta-feira, 26, em Rio Branco, e contou ainda com a presença do governador Gladson Cameli (Pregressistas), que busca sua reeleição ao governo do Acre, e do candidato ao Senado Federal, Ney Amorim (Podemos).

“O Nicolau me ajudou muito na Assembleia Legislativa. Ele tem feito um mandato muito importante para o nosso estado e merece um novo mandato. Não tenho dúvidas que a população o elegerá no dia dois de outubro com uma grande votação”, declarou Gladson Cameli.

Ney Amorim destacou o empenho de Nicolau Júnior pelo desenvolvimento do Acre. “Ele faz uma política do bem e trabalha para quem mais precisa. Por isso, o Nicolau merece voltar à Aleac para continuar ajudando o nosso governador”, argumentou.

Apesar de novo na política acreana, Nicolau Júnior já fez história. Eleito o presidente mais jovem da Assembleia Legislativa, por dois mandatos consecutivos, o deputado estadual se destaca ainda pela excelente condução da Casa do Povo durante o período mais crítico da pandemia, ajudando o governador Gladson Cameli a aprovar importantes projetos de lei em favor da população.

Foi na gestão de Nicolau que, após mais de uma década, os servidores da Aleac receberam reajuste salarial de 10%. Assim como a articulação e aprovação no aumento do valor das emendas impositivas. A partir de 2023, cada deputado estadual terá R$ 2 milhões em recursos disponíveis para serem investidos nas mais diversas áreas.

“Eu amo o Acre e me sinto muito honrado de representar o nosso povo na Assembleia Legislativa. Esta é a minha quarta eleição, estou muito mais experiente e disposto a ajudar o nosso estado a crescer ainda mais”, enfatizou Nicolau Júnior.

Assessoria