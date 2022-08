Durante discussão com a esposa, homem morre horas após cortar o braço ao da murro em janela

- Publicidade -

Um homem de 33 anos morreu nesta segunda-feira (29) após cortar a artéria depois de desferir soco no aparelho de televisão e quebrar uma janela durante discussão com a mulher. O caso aconteceu no bairro Parque do Lageado em Campo Grande.

À polícia, a mulher contou que a vítima havia bebido muito e estava alterada, por volta das 9h de domingo (28). Nesse tempo, discutiram e o homem acabou quebrando a televisão e deu uma porrada na janela, quando cortou o braço.

Devido à perda de muito sangue, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas por conta da demora os familiares resolveram levar até o Hospital Regional por conta própria.

Segundo relato do hospital à polícia, a vítima teve trauma cortante com sangramento e perda de consciência durante o transporte que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Foi feita ressuscitação e compressa do ferimento, localizado em veia artéria. Ele permaneceu em estado grave não resistindo nesta madrugada.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.