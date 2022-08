Dupla tentativa de homicídio deixa dois feridos a faca na Expoacre

- Publicidade -

Os jovens identificados por Rafael Diniz dos Santos e Esdras Catar da Silva foram vítima de uma tentativa de homicídio nesta madrugada na Expoacre.

Segundo informações o autor do crime é conhecido das vítimas e teria iniciado discussão que evoluiu para agressão física, mas Esdras e Rafael não sabiam que o oponente estava de posse de uma faca.

Rafael foi atingido na região do abdômen sem risco de morte, já Esdras foi atingido com um corte profundo também na região do abdômen, porém com maior gravidade sendo necessário passar por cirurgia de emergência.