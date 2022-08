Dupla é presa em flagrante com arma de fogo em Senador Guiomard

- Publicidade -

Policiais militares do 4° Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma arma de fogo, na sexta-feira, 19, em Senador Guiomard.

Os militares realizavam patrulhamento quando observaram a dupla em uma motocicleta sem placa, ao solicitar a parada do veículo os indivíduos se evadiram, sendo acompanhados até uma conveniência onde foram interceptados.

A equipe policial avistou quando o homem tentou esconder uma arma de fogo atrás de um freezer. A guarnição realizou o flagrante.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, juntamente com armamento e veículo usado no ato criminoso para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Ascom/PMAC